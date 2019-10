Incendio notturno alla sala energia del centro benessere Monticello spa Nessun ferito, la società rivolge le scuse ai clienti che avevano già acquistato un biglietto per i prossimi giorni: «Sono stati contattati ed è stato loro assegnato un buono di ingresso valido per i prossimi sei mesi».

Un incendio alla sala energia ha interessato nella tarda serata di giovedì 3 ottobre la sede del noto centro benessere Monticello SPA s.r.l. in via San Michele, a Monticello (Lecco), molto frequentato anche da clienti brianzoli.

Le fiamme - dicono dalla srl - «hanno interessato anche una stanza relax limitrofa. Al momento si stanno valutando i danni e i tempi per riportare il centro alla completa funzionalità e fruibilità. Contiamo di farlo nel più breve tempo possibile, apportando anche alcune migliorie all’intera area. Tutti i clienti che avevano acquistato un biglietto e prenotato per i prossimi giorni, cui vanno le nostre scuse per il disagio, sono stati contattati ed è stato loro assegnato un buono di ingresso valido per i prossimi sei mesi».

L’incendio è scoppiato attorno alle 23.30 quando: «i sensori hanno rilevato un’anomalia termica facendo scattare l’allarme e l’avviso alla vigilanza notturna». I vigili del fuoco, dicono ancora dalla società: «sono prontamente intervenuti e hanno riscontrato un incendio nell’area “calore e tepore”, concludendo l’intervento intorno alle 2.30. Le fiamme hanno interessato anche una stanza relax limitrofa ed il fumo generato ha invaso alcuni locali tecnici, rimanendo tuttavia circoscritto all’area in questione. Sarà nostra cura tenere informati i clienti attraverso i canali social ed il nostro sito internet www.monticellospa.it».

