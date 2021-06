Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“In viaggio con Ulisse”, un centro ricreativo estivo epico a Busnago Organizzato da Universiis Società Cooperativa Sociale, in collaborazione con il Comune, dal 5 al 30 luglio, si terrà alla scuola dell’infanzia Don Milani da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.20, ed è dedicato ai bambini in età della scuola dell’infanzia.

Quest’estate i bimbi di Busnago potranno sperimentare un viaggio epico. Universiis Società Cooperativa Sociale, in collaborazione con il Comune, organizzano dal 5 al 30 luglio il centro ricreativo estivo “In viaggio con Ulisse”.

Il centro estivo si terrà alla scuola dell’infanzia Don Milani in via Piave, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.20, ed è dedicato ai bambini in età della scuola dell’infanzia. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno all’indirizzo mail [email protected] Sul sito del comune verrà poi pubblicata la graduatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA