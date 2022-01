Treza dose per la fasci 12-15 anni, via alle prenotazioni

In Regione superata quota 20 milioni di vaccini, da sabato prenotazione della terza dose anche per la fascia 12-15 anni Fra due giorni, da sabato 8 gennaio, scatta anche la possibilità, per tutti i lombardi che avranno completato il ciclo vaccinale da 120 giorni, di accedere alla dose booster

In Regione Lombardia si sono superati i 20 milioni di somministrazioni di vaccino da quando è cominciata la campagna. Lo annuncia Letizia Moratti, vicepresidente della Regione, sulla sua pagina facebook. Una cifra raggiunta sommando prime, seconde e terze dosi.

Fra due giorni, da sabato 8 gennaio, tutti i lombardi che avranno completato il ciclo vaccinale da 120 giorni potranno accedere alla dose booster, mentre potrà accedere alla prenotazione della terza dose anti Covid-19 anche chi è tra i 12 e i 15 anni e ha completato il ciclo vaccinale primario. Verrà usato il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo.

L’accesso alle prenotazioni sarà consentito attraverso i consueti canali: piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e numero verde gratuito 800894545. La , Regione invita a non presentarsi in accesso diretto per non rischiare, di fatto, di allungare i tempi di attesa e creare problemi di gestione anche se molti utenti segnalano di aver dovuto attendere a lungo proprio per prenotare, trovando difficoltà a seguire la procedura.

