Giussano: malore al volante davanti al Comune, uomo al San Raffaele

Giussano soccorso per malore (Foto by Edoardo Terraneo)

Ha fatto in tempo ad accostare un uomo al volante della sua auto vittima di un malore cardiaco nel pomeriggio a Giussano, davanti al Comune. L’uomo, 50 anni, era in macchina con un passeggero che ha allertato i soccorsi arrivati in via Milano con ambulanza della Croce bianca e automedica. Provvidenziale sarebbe stata l’entrata in funzione di un apparecchio cardiaco impiantato che ha permesso al cinquantenne di rimanere sempre cosciente, seppure molto spaventato. È stato soccorso e trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano.

