Giussano: incendio nella ditta dismessa di via Pascoli, sospetto del dolo Indagini in corso per il sospetto di una possibile causa dolosa all’origine dell’incendio che giovedì mattina ha interessato i locali dismessi della ex ditta Btt a Giussano, in via Pascoli. Nessun ferito.

Indagini in corso per il sospetto di una possibile causa dolosa all’origine dell’incendio che giovedì mattina ha interessato i locali dismessi della ex ditta Btt a Giussano, in via Pascoli. Sul posto poco dopo le 9.30 sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco di Seregno, Carate Brianza e Desio. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra, adibito ad archivio cartaceo, e poi si sono allargate fino a toccare il primo piano. Non si sono registrati feriti. L’azienda, attiva nel settore delle tranciature in legno, risulta attualmente in regime di concordato liquidatorio.

