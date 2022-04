Fondo Emergenza Ucraina MB, la english coach Monica Perna sostiene la raccolta con la masterclass online C’è anche una English Coach brianzola, Monica Perna, impegnata ad aiutare i profughi ucraini in Italia: con la sua Masterclass online e con la Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus per il Fondo Emergenza Ucraina MB. Donazione di quanto raccolto il 23 aprile, giorno di nascita di William Shakespeare e English Language Day.

C’è anche una English Coach brianzola, Monica Perna, impegnata ad aiutare i profughi ucraini in Italia. Perna ha iniziato a insegnare la lingua inglese a Seveso, ma dal 2019 lavora e vive a Dubai mantenendo, però, sempre vivo il rapporto con la sua terra d’origine nella quale, già in passato, ha sviluppato iniziative filantropiche e benefiche. Ed ora è scesa in campo insieme agli studenti della sua Masterclass online e con la Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus per il Fondo Emergenza Ucraina MB che si pone il fine di sostenere i progetti di accoglienza diffusa e comunitaria nel territorio grazie all’impegno degli enti e delle organizzazioni attive nella nostra provincia.

In particolare, saranno finanziati materiali di consumo, vestiario, cibo e ogni tipo di servizio necessario all’accoglienza ed alla permanenza nel territorio degli ucraini in fuga dal conflitto. Attori principali saranno i nuovi studenti che si iscriveranno al programma formativo “English For Life”.

Coloro che daranno la loro adesione al corso dal 19 al 22 aprile potranno aiutare gli ucraini in difficoltà in arrivo nel nostro paese, grazie alla scelta di Monica Perna di devolvere una parte delle quote di iscrizione, pari a 30 euro per singola iscritto al Fondo Emergenza Ucraina MB attivato dalla Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus.

La somma verrà corrisposta direttamente al Fondo da AUGE International Consulting, l’impresa di Istruzione ed Alta Formazione di cui Monica Perna è CEO a Dubai. Impresa che ha dato il nome al suo metodo di apprendimento immersivo, interattivo ed esperienziale, detto appunto Metodo AUGE, che forma attualmente oltre 800 mila studenti in tutto il mondo.

La donazione avverrà in una data simbolica il 23 aprile, data in cui a livello internazionale si celebra l’English Language Day, perché coincidente con il compleanno di William Shakespeare, nato nel 1564.

“Contribuire all’emergenza umanitaria in un momento difficile come questo, lo sento come un dovere – dichiara Monica Perna - oltre che un’intima necessità. Molti dei miei attuali studenti sono di nazionalità ucraina e, nel vedere la sofferenza di questo popolo vittima delle brutture della guerra, mi sento più che mai vicina a loro, desiderosa di dare aiuto economico e contribuire divulgando, con i mezzi che ho a disposizione, iniziative come quelle della Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus che si prepara ad accogliere donne e bambini ucraini fornendo tutto ciò che sarà necessario per aiutarli a ricostruire nel nostro paese una nuova vita. E noi di AUGE International Consulting, che non siamo mai stati a guardare per nostra filosofia, desideriamo ardentemente fare la nostra parte”.

Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione MB spende parole di elogio per l’iniziativa: “Questa iniziativa - afferma - rappresenta un esempio concreto di come il desiderio del singolo di promuovere iniziative di solidarietà trovi nella Fondazione della Comunità di Monza e Brianza un partner affidabile, in grado di amplificare la ricaduta positiva generata sul territorio a beneficio dell’intera comunità. Grazie al meccanismo di raddoppio messo in atto da Fondazione Cariplo, ogni donazione al Fondo Emergenza Ucraina MB avrà più valore. Ecco allora che, grazie al coinvolgimento di diversi attori – il singolo che decide di attivarsi e la Fondazione di Comunità che si pone interlocutore – è possibile innescare un circolo virtuoso di solidarietà davvero in grado di generare un cambiamento positivo nella società”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA