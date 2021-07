Festeggiamenti a Seregno: denunciato pirata di Carate che ha urtato una ragazza con l’auto, un 34enne prende statua da un giardino e la usa come coppa I carabinieri della locale Compagnia impegnati tutta la notte tra domenica e lunedì per monitorare i festeggiamenti: a Seregno denunciato un 23enne pirata della strada, la ragazza investita, una 22enne, non è grave.

Ha urtato con l’auto un ragazza, facendola finire al pronto soccorso, è si è allontanato senza prestare soccorso, salvo poi essere identificato dai carabinieri e denunciato. È uno degli interventi segnalati dai carabinieri della Compagnia di Seregno durante la nottata di festeggiamenti per la vittoria della Nazionale. I militati hanno monitorato la situazione fino alle prime ore del mattino, con migliaia di persone sulle vie e piazze dei vari comuni di competenza.

L’incidente che ha visto coinvolta una ragazza di 22 anni è avvenuto intorno alle 2 in piazza Roma: la giovane è finita a terra e ha riportato un trauma cranico (Codice verde all’ospedale di Desio) dopo essere stata urtata da un’auto condotta da un 23enne di Carate Brianza. L’automobilista, che si è allontanato senza prestare soccorso, grazie all’immediato intervento dei carabinieri è stato rintracciato dopo pochi minuti in via Milano. Dovrà rispondere di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza essendo risultato positivo al test dell’etilometro. Per lui anche il ritiro della patente.

Sempre nel corso della notte i carabinieri, su segnalazione al 112, sono intervenuti sempre a Seregno in via allo Stadio, dove hanno rintracciato un 34enne, trovato in possesso di una statua da giardino di circa un metro di altezza, prelevata in un giardino privato, che stava utilizzando per simulare la coppa vinta dalla Nazionale. Dovrà rispondere del reato di ricettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA