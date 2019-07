Vimercate presentazione progetto area ex ospedale (Foto by Michele Boni)

Ex ospedale di Vimercate, presentato il progetto di riqualificazione: «Velocizziamo l’iter burocratico» - VIDEO LEGGI L’accordo - VIDEO - Presentato martedì mattina il grande progetto di riqualificazione del vecchio ospedale di Vimercate. Le istituzioni Del Sorbo, Sala e Sartini hanno confermato la volontà di rendere più veloce possibile tutto l’iter burocratico entro al massimo i primi mesi del 2020 per vedere rinascere la grande area nel cuore della città

Presentato martedì mattina il grande progetto di riqualificazione del vecchio ospedale di Vimercate. Ad illustrare il piano d’intervento ci hanno pensato il direttore dell’Azienda socio sanitaria territoriale Nunzio Del Sorbo, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e il sindaco di Vimercate Francesco Sartini. Questi i tre attori principali che con i loro staff tecnici hanno lavorato fianco a fianco per velocizzare quel vecchio accordo di programma del 2009, che prevede una parte di residenziale protetto per anziani, un Presst con servizi socio assistenziali in un edificio da 4mila metri quadri, una piazza, un teatro e altri servizi pubblici non ancora definititi nell’ex locale medicine di via Cereda.

LEGGI Vimercate: c’è l’accordo per la riqualificazione della vasta area dell’ex Ospedale

Vimercate presentazione progetto area ex ospedale

(Foto by Michele Boni)

Un ruolo determinante per la realizzazione di questo piano, che punta a far rinascere il quartiere dismesso di Vimercate l’avranno i privati che investiranno nel monoblocco dell’ex ospedale. Del Sorbo, Sala e Sartini, oltre a ringraziarsi a vicenda, hanno confermato la volontà di rendere più veloce possibile tutto l’iter burocratico entro al massimo i primi mesi del 2020 per vedere rinascere la grande area nel cuore della città.

Il progetto conserverà edifici storici, dando loro funzioni sociali e culturali. Il sindaco Sartini ha sottolineato l’importanza di avere trovato una soluzione tecnica (tre lotti, ma un progetto unico) in grado di sciogliere il nodo che teneva bloccata la situazione. Importante anche il fatto che la riqualificazione si inserisca perfettamente nelle linee guida del nuovo Pgt, “garantendo il recupero dell’edificato e dotando Vimercate di una grande disponibilità di parcheggi in pieno centro”.

Vimercate presentazione progetto area ex ospedale: Sartini e Sala

(Foto by Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA