Vimercate area ex Ospedale ospedale vecchio (Foto by Chiara Pederzoli)

Vimercate: c’è l’accordo per la riqualificazione della vasta area dell’ex Ospedale C’è l’accordo per la riqualificazione della vasta area dell’ex Ospedale di Vimercate, nel cuore della città, con la garanzia della conservazione degli edifici storici. Ecco cosa ci sarà.

Una grande piazza attorno cui si apriranno un presidio sanitario territoriale con ambulatori specialistici, residenze protette per anziani, un teatro, servizi socio culturali e pubblici. C’è l’accordo per la riqualificazione della vasta area dell’ex Ospedale di Vimercate, nel cuore della città, con la garanzia della conservazione degli edifici storici.

LEGGI Vimercate, il video nell’ospedale dismesso: «Dentro macchinari e documenti recenti»

Il Collegio di Vigilanza riunito in Regione ha dato la fumata bianca con la definizione del progetto urbanistico dell’Accordo di Programma, che prevederà più programmi integrati di intervento, per la riqualificazione delle aree dell’Ospedale vecchio e limitrofe.

Le parti pubbliche e private coinvolte hanno raggiunto un obiettivo condiviso sotto la regia di Regione Lombardia. “Al tavolo hanno prevalso il senso di responsabilità e la piena collaborazione”, sottolinea una nota.

Vimercate area ex Ospedale ospedale vecchio: la vista dall’ingresso (chiuso) all’angolo con via Ronchi

(Foto by Chiara Pederzoli)



Piena soddisfazione da parte di Regione Lombardia, al tavolo con il vicepresidente Fabrizio Sala: “Il rilancio di Vimercate passa anche da queste decisioni che sono state prese in questo collegio. Regione Lombardia ha voluto fortemente avviare questo progetto per rigenerare le aree dell’ex Ospedale fornendo servizi sanitari e pubblici ai cittadini che necessitavano di risposte concrete ai loro bisogni” ha commentato.

”È stato un lavoro di squadra importantissimo e Regione Lombardia si fa subito promotrice di un atto integrativo per dare attuazione all’aggiornamento dei servizi di interesse pubblico - ha proseguito Sala - Siamo soddisfatti del buon esito e possiamo così dare un futuro radioso a Vimercate con la rigenerazione di un’area che stava diventando un problema e che invece con questo progetto verrà trasformata in una zona riservata ai cittadini, anche con spazi dedicati alla cultura per tutta la collettività”.

Vimercate area ex Ospedale ospedale vecchio

(Foto by Chiara Pederzoli)

Soddisfatto il sindaco di Vimercate Francesco Sartini: “Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto con l’ultimo Collegio di vigilanza dove abbiamo finalmente potuto dare forma alla volontà di tutti di procedere senza ulteriori indugi al recupero di un’area che rischiava di divenire un grave problema di degrado per la nostra città e che adesso diviene occasione concreta per lo sviluppo di servizi pubblici strategici per rivitalizzare Vimercate. Avremo un nuovo PreSST, residenze protette per anziani, un teatro, il recupero della ex cappellania a servizi socio culturali e l’edificio delle ex medicine recuperato anch’esso per servizi pubblici, il tutto su una grande piazza dedicata alla socialità e alla ricreatività. Sono entusiasta per il risultato che finalmente ha sbloccato una situazione non più sostenibile”.

“Tutti abbiamo lavorato per valorizzare al meglio l’area cogliendo le importanti potenzialità, ed io stesso mi sono speso molto su questo lavoro - ha continuato - con molti momenti in cui pareva che il senso di scoraggiamento o di disfattismo avesse la meglio, ma è stata la spinta di coloro che mi hanno sostenuto spronandomi a cercare di dare il meglio possibile alla nostra città e a permettere di non perdere di vista l’obiettivo. Finalmente oggi assieme ad Asst, Regione Lombardia e gli operatori privati, possiamo contare su un percorso chiaro e definito, che ci vede tutti concordi e che finalmente può dare avvio alla fase operativa che la città attende da oltre 10 anni. Lo ritengo il passo decisivo verso un successo tutt’altro che scontato”.

Vimercate area ex Ospedale ospedale vecchio

(Foto by Chiara Pederzoli)

“Abbiamo raggiunto un grande obiettivo – ha dichiarato Nunzio Del Sorbo, direttore generale dell’Asst di Vimercate - Oggi il progetto che porta alla riqualificazione dell’area del vecchio ospedale, una delle maggiori aspettative anche della città, può prendere più concretamente corpo. È stato un percorso laborioso e di grande impegno, oltre che irto di insidie e tuttavia non ho mai avuto un attimo di sconforto o di pessimismo, convinto di avere imboccato la giusta direzione. Il progetto approvato e sottoscritto da tutte le parti darà nuova vita a Vimercate e in particolare al suo centro storico: è previsto, tra l’altro, la realizzazione di un presidio socio sanitario territoriale moderno e ben attrezzato, con ambulatori specialistici, infermieristici e ostetrici organizzati secondo modelli assistenziali innovativi, consultori, uffici territoriali di scelta e revoca, Cup, punti prelievo etc. Verrà garantita la conservazione degli edifici storici con interventi di ristrutturazione, in ricordo dello storico Ospedale, giusto vanto dei vimercatesi, che ha visto passare intere generazioni di pazienti e professionisti. Voglio ringraziare per questo esito Regione Lombardia, nella figura del presidente Fontana e del vice presidente Sala per l’impegno e la determinazione che ci hanno assicurato, oltre che i tanti dirigenti della Regione che indefessi hanno collaborato anche materialmente alla riuscita dell’operazione. Grazie, naturalmente, al Sindaco e ai suoi collaboratori e a tutti gli altri protagonisti che ci hanno creduto sin dall’inizio. Questo risultato ottenuto conferma che, come ho sempre sostenuto, il gioco di squadra è sempre vincente e dà i suoi risultati”.

“Questo accordo – ha commentato soddisfatto Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione Lombardia - mette in evidenza un metodo di lavoro sinergico e condiviso, e premia una capacità progettuale responsabile. Alcune delle nuove strutture saranno destinate a servizi socio sanitari integrati, con una attenzione particolare alle fragilità e al tema della cronicità. Per questo importante avvio di percorso, esprimo apprezzamento e soddisfazione”.

Una pagina storica secondo Massimiliano Capitanio, deputato brianzolo della Lega: “L’accordo trovato tra Comune, Regione e privati scrive una pagina storica per Vimercate: la città avrà un centro finalmente riqualificato, un salotto dove coniugare cultura e servizi alla persona. Non sarebbe stato ammissibile mandare in fumo anni di lavoro di fronte a legittime perplessità che hanno trovato comunque una soluzione di buonsenso, senza ritardare un intervento non più rimandabile. Faccio i miei più sinceri complimenti al presidente e al vicepresidente della Regione, Fontana e Sala, che hanno sempre creduto in questa operazione, al sindaco Sartini e al direttore generale dell’ospedale Del Sorbo che hanno fatto un grande regalo a Vimercate”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA