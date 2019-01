Vimercate, il video nell’ospedale dismesso: «Dentro macchinari e documenti recenti» Un videomaker è entrato nell’ospedale dismesso in centro a Vimercate documentando la presenza di macchinari e documenti, alcuni anche recenti: “Ho trovato un tesoro nell’ospedale abbandonato”, spiega su Youtube.

”Ho trovato un tesoro nell’ospedale abbandonato”. Jonny Polotto, videomaker e youtuber ex studente dell’istituto Da Vinci di Carate Brianza, ha presentato così la nuova puntata della serie Derelict, il format con cui esplora luoghi abbandonati. L’ospedale dismesso in questo caso è la vecchia struttura di Vimercate, il nosocomio nel centro della città svuotato nel 2010 per il trasferimento in via Santi Cosma e Damiano. Svuotato di pazienti e medici, ma non di macchinari e neppure di documenti, alcuni anche molto recenti: “Ho trovato un vero e proprio tesoro, fra attrezzatura e macchinari da milioni di euro e documenti che non dovrebbero stare lì”, spiega Polotto nella presentazione del video.

L’ospedale vecchio, di proprietà della Regione, sulla carta è destinato alla riqualificazione.

