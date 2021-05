Evade dagli arresti domiciliari in Calabria e raggiunge la compagna a Monza, fermato dai carabinieri Un 30enne ha lasciato la “casa prigione” in Calabria e ha percorso tutta l’Italia per raggiungere nel capoluogo brianzolo l’amata. I carabinieri durante normali controlli, lo hanno fermato proprio in compagnia della donna, in prossimità della loro abitazione di Monza.

