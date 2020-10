Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza il prefetto Patrizia Palmisani (Foto by Fabrizio Radaelli)

Emergenza sanitaria, il prefetto di Monza e Brianza: «Attenzione a usurai e criminalità» «Alzate le antenne per captare segnali» ha detto il prefetto Patrizia Palmisani ai sindaci invitati a un incontro nell’ambito della settimana “Io non rischio” dedicata alla Protezione civile che si è tenuta nella Sala Verde della Provincia di Monza e Brianza.

I sindaci alzino le antenne per captare segnali riconducibili all’azione degli usurai e agli interventi della criminalità più o meno organizzata: è la raccomandazione rivolta giovedì 15 ottobre dal prefetto Patrizia Palmisani durante un incontro organizzato nella Sala Verde della Provincia di Monza e Brianza nell’ambito della settimana “Io non rischio” dedicata alla Protezione civile. «L’emergenza sanitaria è tutt’altro che archiviata - ha affermato - e un recente protocollo firmato con la Guardia di Finanza dovrebbe ridurre l’eventualità che le risorse destinate ai cittadini cadano in mani sbagliate».

Nei 168 giorni più duri della pandemia, ha spiegato il presidente della Provincia Luca Santambrogio, il 59% dei 1.114 volontari appartenenti ai 46 gruppi di Protezione Civile della Brianza ha fornito un supporto fondamentale alle istituzioni nella distribuzione di alimenti, farmaci, mascherine, computer agli studenti e nel montaggio delle tende pre triage all’esterno dei cinque ospedali della Provincia.

