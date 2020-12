Emergenza neve, vigili del fuoco al lavoro fino a sera: 170 interventi totali, soprattutto nella zona di Seregno, Desio e Lissone Il quadro dell’attività svolta dagli uomini del comando provinciale: in campo oltre 15 squadre, le operazioni hanno soprattutto riguardato cadute di alberi o rami e rimozione di tegole e cornicioni o strutture pericolanti

Sono stati complessivamente circa 170 dei quali un’ottantina concentrati a Monza, Desio, Seregno, Carate e Lissone (la zona ovest della provincia è stata quella maggiormente interessata) gli interventi effettuati dalla serata del 27 dicembre e per tutto lunedì 28 dicembre, nel territorio provinciale, dai vigili del fuoco del Comando provinciale per fronteggiare l’emergenza neve. Sono state messe in campo oltre 15 squadre dalle sede monzese di via Cavallotti e dagli otto distaccamenti permanenti e volontari che, dicono dal Comando: «hanno operato ininterrottamente fino a tarda sera».

Nelle operazioni, che hanno soprattutto riguardato rimozioni di alberi o rami (106) e di tegole e cornicioni o strutture pericolanti a causa del peso della neve (57), sei soccorsi di persone e tre per incidenti stradali, sono state impegnate 10 autopompe, 2 autoscala, una piattaforma aerea di elevazione, sei automezzi fuoristrada e altrettanti carri speciali attrezzati proprio per affrontare situazioni di maltempo.

