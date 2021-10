Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Droga, 1.500 clienti e affari per mezzo milione nei boschi lungo la Statale 36, un arresto a Cesano Maderno La squadra mobile della polizia di Lecco martedì ha individuato e smantellato un gruppo composto da nove persone, tutte di origine marocchina. Un altro connazionale di 29 anni, ritenuto un fiancheggiatore del gruppo, è stato arrestato a Cesano Maderno.

Sarebbero stati almeno 1.500 i clienti degli spacciatori che vendevano droga h24 nei boschi della Brianza lecchese, a ridosso della Strada Statale 36, al confine con la provincia di Monza e Brianza dalla quale, di sicuro, giungevano numerosi acquirenti. La squadra mobile della polizia di Lecco martedì ha individuato e smantellato un gruppo composto da nove persone, tutte di origine marocchina, irregolari e senza fissa dimora, che gestivano la attività di spaccio di hashish, cocaina ed eroina nei boschi di Costa Masnaga, Nibionno, Castello Brianza, Molteno e Garbagnate Monastero.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il gruppo era diviso in batterie di almeno tre persone per garantire da un lato un presidio costante e dall’altro suddividersi le operazioni di taglio e confezionamento, “prenotazioni” telefoniche dei clienti, cessione e vigilanza (armati di machete). C’era anche un “ autista” che accompagnava i pusher nei boschi.

Per quattro - trovati fra le province di Monza Brianza, Milano e la Brianza lecchese - è scattato l’arresto con la custodia cautelare in carcere mentre gli altri cinque sono ancora ricercati. Un altro coinvolto, anche lui marocchino, 29 anni, ritenuto un fiancheggiatore del gruppo, è stato arrestato a Cesano Maderno mentre per altri due fiancheggiatori, entrambi irregolari, è stata avviata la procedura di espulsione. Al blitz di martedì, hanno collaborato una cinquanta di uomini fra Questura, reparto prevenzione crimini Lombardia e unità cinofile.

Recuperati complessivamente 70 grammi di cocaina, 30 di eroina e altrettanti di hashish in dosi pronte ala vendita, bilancini di precisione, cellulari e un machete. Le indagini hanno portato a identificare 1.500 clienti e a documentare almeno 14mila cessioni di droga per un giro d’affari di almeno mezzo milione di euro.

