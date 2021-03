Desio: è nato il Fondo “Salviamo la Cupola” della basilica È nato il Fondo “Salviamo la Cupola” presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per sostituire le 28mila scandole di ardesia che ricoprono la cupola della basilica dei Santi Siro e Materno di Desio.

È nato il Fondo “Salviamo la Cupola” presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, a cui ognuno può contribuire con una donazione per sostituire le 28mila scandole di ardesia che ricoprono la cupola della basilica dei Santi Siro e Materno di Desio. Il progetto si è avviato a fine dicembre 2020 con la costituzione di un gruppo di lavoro per raccogliere fondi per arrivare agli 800mila euro necessari per completare la sistemazione della copertura.

Il gruppo prosegue nella sua attività di sensibilizzazione e viene affiancato dalla Fondazione.



“Per la Fondazione MB nasce una nuova, significativa collaborazione con una storica realtà del territorio - ha commentato il presidente Giuseppe Fontana - La costituzione di un Fondo rappresenta un’importante attività finalizzata alla promozione della cultura del dono, soprattutto se si ha a cuore una causa particolare. Il Fondo rappresenta una sorta di fondazione nella fondazione: in questo caso, l’appello si rivolge all’intera Comunità”.

È possibile sostenere il Fondo con una donazione online direttamente sul sito della Fondazione MB oppure con un bonifico intestato alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza (Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 e Causale: Cupola Basilica Desio – Erogazione liberale per il restauro della cupola).

Il programma dei lavori prevede la rimozione e la sostituzione delle circa 28 mila scandole in ardesia che ricoprono la cupola. L’intervento nel suo insieme è strutturato in due annualità. Nella prima fase, già conclusa, si sono svolte le ricerche, le analisi e la progettazione per ottenere le autorizzazioni della Diocesi di Milano e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Nelle prossime settimane si darà inizio all’opera, per realizzare la quale si prevedono circa otto mesi di lavori.

