Desio: raccolta fondi per salvare la cupola della Basilica

Il progetto è tanto ambizioso quanto urgente. Così a Desio si è costituito un gruppo di lavoro per raccogliere fondi per salvare la cupola della Basilica dei santi Siro e Materno. L’obiettivo è arrivare a 800mila euro per sostenere i lavori per la rimozione e la sostituzione delle circa 28 mila scandole in ardesia che la ricoprono, molte delle quali danneggiate dal maltempo dei primi mesi del 2019 e dall’usura del tempo.

L’area attorno alla Basilica è già stata messa in sicurezza e da subito il parroco don Gianni Cesena e i suoi collaboratori hanno iniziato a lavorare al progetto di sistemazione.

Desio comitato per cupola SS Siro e Materno: il logo dell’iniziativa

«Nei secoli passati – dice don Gianni, che è anche il responsabile della Comunità Pastorale desiana, in una nota - l’imponenza di alcune chiese permetteva che fossero viste da lontano, quasi un punto di riferimento materiale e spirituale per pellegrini e viaggiatori di ogni specie. Così doveva essere il Duomo di Milano e così probabilmente i nostri padri hanno immaginato, pur in epoche diverse, la Basilica di Desio con la sua cupola. Oggi anche le grandi costruzioni sembrano so­ffocare nel vortice della città, ma mantengono intatta la loro funzione: nelle fatiche dei giorni, o­ffrire a credenti e non credenti, a cittadini e ospiti, l’occasione di trovare un’oasi di preghiera, di riflessione e di pace. Per custodire questa ricchezza e trasmetterla a chi verrà dopo, abbiamo pensato di chiedere aiuto a tutti, stendiamo la mano e chiediamo di contribuire, come fu un tempo, a mantenere e rinnovare la copertura della cupola della nostra Basilica».

Desio comitato per cupola SS Siro e Materno

L’intervento nel suo insieme è strutturato in due annualità. Nella prima fase, già conclusa, si sono svolte le ricerche, le analisi e la progettazione per ottenere le autorizzazioni della Diocesi di Milano e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. A seguire, nella primavera 2021, si potrà dare inizio all’opera, per realizzare la quale si prevedono circa otto mesi.



Si è costituito quindi un gruppo di lavoro che sta mettendo a punto diverse iniziative, che a partire dai primi mesi del 2020 cercheranno di sensibilizzare parrocchiani, cittadini e mondo imprenditoriale nella raccolta fondi.

L’ultimo intervento sulla chiesa, che risale al VII secolo per la chiesa primitiva e al 1652 per la nuova chiesa parrocchiale, risale al 1976 quando “ venne smantellata la copertura e si fece una verifica della struttura in legno sottostante, che venne sostituita con circa 40 metri cubi di materiale nuovo. Venne rifatto il manto in scandole di ardesia fissate con chiodi di acciaio”, si legge in una nota.

È già possibile versare un contributo con Bonifico bancario a Parrocchia SS. Siro e Materno, (Iban IT54N0344033100000000286300, Causale: Cupola Basilica Desio) o direttamente alla Segreteria Parrocchiale (da lunedì a venerdì, ore 9-12, telefono 0362 621678, mail [email protected])

