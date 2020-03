Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 19 marzo 2020 I giorni dell’emergenza coronavirus e Monza che resiste sul Cittadino in edicola giovedì 19 marzo 2020. C’è un allarme medici di base, mentre la città si organizza tra ospedali, famiglie, controlli, ordinanze, consegne a domicilio.

C’è Monza che resiste in apertura del Cittadino in edicola giovedì 19 marzo 2020. Nei giorni dell’emergenza coronavirus, i contagi in Brianza continuano a crescere (401 a mercoledì sera) ma la diffusione per abitanti resta bassa.

La sorpresa viene dal calcolo dell’incidenza proporzionale: a Monza positivo lo 0,043% della popolazione. Sul giornale in edicola ci sono venti pagine speciali sulla pandemia di Covid-19: dati, approfondimenti, interviste, storie di resistenza ai tempi del coronavirus.

In evidenza l’allarme dei medici di base per voce del presidente Terruzzi: 27 sono in isolamento, due sono ammalati. E poi il sindaco che parla dell’ospedale San Gerardo, le storie delle famiglie, i volontari della Onlus Amico Senegal bloccati in Africa.

Ci sono anche le storie di donazioni milionarie dal grande cuore della Brianza. Si mobilitano le grandi aziende brianzole e personaggi come Silvio Berlusconi: pioggia di denaro su ospedali e associazioni in prima fila nella lotta al virus. Chi sono e quanto hanno donato i benefattori eccellenti.

Continua l’alleanza solidale tra Croce Rossa e il Cittadino: la campagna di raccolta fondi patrocinata dal nostro giornale per la sezione monzese della Croce Rossa e le adesioni dal mondo della cultura e dello spettacolo.

Come sopravvivere a questi giorni di isolamento? Cosa fare in casa con tutta la famiglia riunita sotto lo stesso tetto? E soprattutto che cosa accadrà quando l’emergenza coronavirus sarà rientrata? I consigli di Giuseppe Carrà, professore di psichiatria all’Università Bicocca.

In cronaca la sinergia tra Provincia MB e il Cnr per studiare i flussi di traffico e lo smog di Monza e Brianza, l’addio della città all’architetto Bruno Lattuada, l’accordo tra Comune e Polo museale lombardo per concerti e mostre nella Cappella espiatoria (nel 120esimo anniversario del Regicidio).

Sul CittadinoPiù il futuro di Acsm Agam tra innovazione e green, l’addio ai rimborsi per il musical Mary Poppins dopo l’annullamento della tournée. In cultura il Dantedì: la nuova giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Per l’occasione il Cittadino ha chiesto alla docente di letteratura del liceo Zucchi Maria Alberta Mezzadri di raccontare l’attualità dell’autore della Divina Commedia.

