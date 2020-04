Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +54 casi a Monza e in Brianza (3.932) L’aggiornamento di Regione Lombardia di giovedì 16 aprile 2020 sull’emergenza coronavirus.

«Sono dati che per alcune voci sono confortanti, come i ricoveri e le terapie intensive. Ma ricordiamo che siamo ancora in piena Fase 1. E la Fase 2 dipende da quanto noi saremo capaci di rispettare le regole per rallentare l’epidemia». Lo ha detto il vicepresidente Fabrizio Sala nell’aggiornamento di giovedì 16 aprile sull’emergenza coronavirus.

In Lombardia sono 63.094 le persone positive al coronavirus, +941 rispetto a mercoledì. A Monza e in Brianza la crescita è di 54 unità per un totale di 3.932 persone.

I dati generali dicono che i tamponi effettuati sono arrivati a 232.674 (+10.706), i ricoverati in terapia intensiva sono 1.032 (-42), i ricoverati non in terapia intensiva sono 11.356 (-687), i dimessi sono 39.098 (+1.439) di cui 18.396 con un passaggio in ospedale (+541). Non cala il numero dei decessi: +231, per un totale di 11.608.

Sala, oltre a invitare a scaricare la app AllertaLom e ha compilare il questionario per mappare il contagio in Lombardia, ha analizzato anche il dato della mobilità che «è salita al 42% rispetto a un giorno normale, movimenti molto maggiori del 25% del giorno di Pasqua e Pasquetta».



«La mobilità - ha aggiunto - si è sicuramente alzata per l’aumento delle attività produttive però ricordo l’appello al distanziamento solidale e a rimanere a casa se possiamo».

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.518 (+46); ieri: 10.472 (+46); l’altro ieri: 10.426 (+35)

Brescia: 11.355 (+168); ieri: 11.187 (+94); l’altro ieri: 11.093 (+35)

Como: 2.233 (+79); ieri: 2.154 (+48); l’altro ieri: 2.106 (+91)

Cremona: 5.273 (+71); ieri: 5.202 (+30); l’altro ieri: 5.172 (+227)

Lecco: 1.986 (+4); ieri: 1.982 (+12); l’altro ieri: 1.970 (+59)

Lodi: 2.626 (+39); ieri: 2.587 (+18); l’altro ieri: 2.569 (+10)

Monza e Brianza: 3.932 (+54); ieri: 3.878 (+57); l’altro ieri: 3.821 (+101)

Milano: 14.952 (+277) di cui Milano città 6.160 (+102); ieri: 14.675 (+325) di cui Milano città 6.058 (+144); l’altro ieri: 14.350 (+189) di cui Milano città 5.914 (+57)

Mantova: 2.691 (+36); ieri: 2.655 (+24); l’altro ieri: 2.631 (+60)

Pavia: 3.390 (+74); ieri: 3.316 (+70); l’altro ieri: 3.246 (+53)

Sondrio: 864 (+5); ieri: 859 (+10); l’altro ieri: 849 (+53)

Varese: 1.953 (+69); ieri: 1.884 (+71); l’altro ieri: 1.813 (+102)

E 1.321 in corso di verifica.

