Coronavirus, i dati del 5 luglio: nessun decesso a Monza e Brianza e in Lombardia

Il bollettino della Regione di lunedì 5 luglio 2021: nessun decesso registrato in provincia di Monza e Brianza e in Lombardia a causa del Covid-19 nella giornata di domenica. Sono 3 i nuovi casi positivi in provincia, sono 51 in regione.