Coronavirus, i dati del 26 marzo: +548 nuovi positivi a Monza e Brianza, i morti Covid lombardi sono 30.285 Continua la violenza della terza ondata Covid in Lombardia, a Monza e Brianza +548 positivi e altre 100 vittime in regione: il totale è ora 30.285.

Altri 100 morti per Covid in tutta la Lombardia in una terza ondata della pandemia che non dà troppi segni di arretrare: a Monza e Brianza, venerdì 26 marzo, sono stati individuati altri 548 contagi, peggio è successo soltanto a Brescia e nel milanese.

Alle soglie dell’ultimo weekend di marzo la Regione ha diffuso i dati di 60.804 tamponi che hanno fatto registrare, a livello lombardo, 5.077 nuovi positivi (8,3% dei test). Nello stesso giorno i guariti e i dimessi sono stati 2.400, che portano il numero complessivo da un anno a 583.133. Salgono i ricoverati in terapia intensiva (+3, ora 848), ma scendono quelli negli altri reparti Covid lombardi (-21, 7.111). Con 100 nuove vittime, il totale dei morti per Sars Cov-2 in regione è ora di 30.285 persone. In Brianza è salito a 2.180 vittime.

I nuovi casi per provincia

Milano: di cui 1.460 a 625 Milano città

Bergamo: 317

Brescia: 696

Como: 427

Cremona: 189

Lecco: 171

Lodi: 84

Mantova: 287

Monza e Brianza: 548

Pavia: 262

Sondrio: 66

Varese: 472

© RIPRODUZIONE RISERVATA