Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 15 aprile

Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus da Monza e Brianza di mercoledì 15 aprile 2020. L’ottava settimana di emergenza.

Ore 10.30 Gli aggiornamenti sui contagi. A Monza, che nei giorni di Pasqua era arrivata a 719, l’ultimo bollettino di +4 nuovi casi positivi: «Il bilancio di questi giorni di Pasqua è molto positivo, sono davvero orgoglioso di voi e della vostra tenacia nel #restareacasa», commenta il sindaco Dario Allevi.

Un nuovo decesso a Varedo: «Salgono a dodici i Varedesi che non ce l’hanno fatta », dice il sindaco Filippo Vergani che informa che «i contagiati sono ancora 37 e le sorveglianze attive si sono alzate sino a 26».

Salgono a 5 i decessi a Ornago: «Un altro nostro concittadino è risultato positivo al Covid19, portando i nostri casi ad un totale di 33. Di questi 16 risultano ospedalizzati e sono ricoverati presso diverse strutture ospedaliere. Inoltre abbiamo 21 persone in quarantena, in sorveglianza attiva. Tutti i protocolli previsti per la quarantena sono stati attivati. Purtroppo in questi due giorni, abbiamo perso alcuni nostri concittadini. Il bilancio delle persone decedute per coronavirus sale a 5, ma il totale dei nostri residenti deceduti per l’anno 2020 è pari a 18 persone. Alle loro famiglie va il nostro cordoglio personale e quello di tutta la nostra comunità», informa il sindaco Daniel Siccardi.

Ore 10.15 Le strade di Monza viste dall’alto: il video girato dal drone della polizia locale nei controlli di pasqua e pasquetta: si vede qui (VAI)

Ore 10 Su Change.org è partita una petizione per “Commissariare la sanità lombarda”. L’ha promossa Milano 2030, una rete di associazioni, partiti e movimenti politici della sinistra milanese. “Milano 2030 denuncia le scelte della Giunta lombarda, causa del gravissimo impatto del Covid19 in Lombardia, e chiede la nomina di un commissario ad acta per la sanità regionale - si legge - La frammentazione dell’assistenza territoriale, la decisione di trasferire i malati di Covid19 nelle RSA, lo scarso coinvolgimento della sanità privata lasciata libera di scegliere se e come collaborare, le cifre, esigue ai limiti del ridicolo, del bilancio regionale destinate alla gestione dell’emergenza, fanno della Lombardia l’area del mondo con il più alto tasso di casi e di decessi, con un prezzo gravissimo per il personale sanitario, i medici di base e gli ospiti delle residenze assistite”. La petizione è qui.

Ore 9.30 Mercoledì 15 aprile, alle 11, i capigruppo di opposizione in Consiglio regionale della Lombardia (PD, M5S, Lombardi Civici Europeisti, +Europa / radicali, Italia Viva) tengono una conferenza stampa via Facebook da Palazzo Pirelli, sala Fiorella Ghilardotti, per iniziativa comune in merito all’emergenza Coronavirus. Sarà possibile seguirla sulle seguenti pagine facebook del Pd Lombardia (www.facebook.com/gruppopdlombardia) e dell’M5S (www.facebook.com/Movimento5stellelombardia). Domande via whatsapp al 338 1718557 (Stefano Tessera).

