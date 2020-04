Monza, gli atleti dell’Asd Silvia Tremolada cantano “Dov’è”: il ringraziamento di Sarcina e Le Vibrazioni L’Asd Silvia Tremolada ha preso in prestito il brano “Dov’è” per una interpretazione collettiva ricevendo l’applauso e il ringraziamento di Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, che l’avevano portato sul palco di Sanremo.

L’Asd Silvia Tremolada ha trasformato la potenza dei suoi atleti con la forza della musica, in un video da brividi condiviso e applaudito anche dal cantante Francesco Sarcina e dalle Vibrazioni.

«Il potere della musica non ha eguali: comunica a 360 gradi e coinvolge chiunque, emoziona, trascina e fa sognare. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo video. Perché hanno confermato il potere della musica. Grazie AsdTremolada».

Con questo messaggio il cantante del gruppo, Francesco Sarcina, ha abbracciato idealmente tutta la grande famiglia della onlus monzese guidata da Silvio Vigoni. I ragazzi hanno preso in prestito il testo di “Dov’è “ (che Le Vibrazioni avevano portato sul palco di Sanremo) per una libera interpretazione tutta da condividere: «Famiglia vuol dire tante cose - rimarcano dalla Tremolada -. In questo momento è cercare il modo per stare vicini ognuno a casa propria, cantando tutti le stesse note».

E gli atleti non possono certo rinunciare alla loro preparazione: l’associazione ha attivato il progetto #teniamocinforma da canale youtube, con consigli pratici per fare movimento a casa.

IL VIDEO (CON LA RISPOSTA DI FRANCESCO SARCINA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA