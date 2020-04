Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Music for Hope”: il concerto speciale di Andrea Bocelli nel duomo di Milano vuoto Il video del concerto speciale che Andrea Bocelli ha tenuto nel giorno di Pasqua nel duomo di Milano deserto a causa dell’emergenza coronavirus.

Ha superato le 25 milioni di visualizzazioni su Youtube il concerto speciale che Andrea Bocelli ha tenuto nel giorno di Pasqua nel duomo di Milano. “Music for Hope”, musica per la speranza di uscire presto dall’emergenza sanitaria generata dal Coronavirus e tornare alla quotidianità.

«Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince sono lieto di dire sì alla città e all’arcidiocesi di Milano - ha detto l’artista in apertura - Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana simbolo universale di una rinascita di cui tutti quanti, credenti e non, abbiamo bisogno».

Nel Duomo deserto Bocelli si è esibito accompagnato soltanto da Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale che ospita il più grande organo d’Italia e tra i più grandi strumenti a canne del mondo.

Qui il video di Amazing grace cantata sul sagrato del duomo e il link all’esibizione completa su Youtube.

