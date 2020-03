Coronavirus, gli aggiornamenti di Gallera: diminuiscono i contagiati e i morti, continuano a crescere gli ospedalizzati. Monza e Brianza: + 24 casi Gli aggiornamenti in diretta, quotidiani, dell’assessore regionale Giulio Gallera questa volta insieme a Davide Caparini.

Gli aggiornamenti in diretta, quotidiani, dell’assessore regionale Giulio Gallera questa volta insieme a Davide Caparini. «È una giornata positiva sotto diversi punti di vista - ha spiegato Gallera -. Stanno per atterrare i medici cubani che andranno a rafforzare i nostri ospedali. A Crema, negli ultimi due giorni, l’afflusso di persone al pronto soccorso è stato inferiore e ci aggrappiamo a questo. Stanno per arrivare dei medici russi. A Sondalo c’è una terapia intensiva che può raddoppiare, da 8 a 16 letti. Ieri una onlus ha donato 16 respiratori: hanno trovato un aereo che li ha trasportati da Dusseldorf a Orio al Serio e sono stati sistemati a Sondalo, a Monza e al Policlinico, Oggi erano già operativi», «Intanto sono 500 le persone in più che stanno lavorando negli ospedali lombardi e 1300 i posti in terapia intensiva. E sono state più di 3.000 le persone tra specialisti, specializzandi e medici laureati che hanno risposto all’appello: di questi 526 sono gia’ stati assegnati alle varie aziende sanitarie lombarde in difficoltà».

I dati: «Sono in chiaroscuro, ma c’è più chiaro che scuro. I positivi sono oggi 27.206 (1691, dimezzati rispetto a ieri); i ricoverati crescono, siamo 9.439 (più 1.1181 rispetto a ieri); ci sono 1.142 ricoverati in terapia intensiva, abbiamo 1.300 posti totali in terapia intensiva (più 49 ricoverati rispetto a ieri); 5.800 sono i dimessi. I defunti sono 361 in più (3.456 deceduti in totale); i dimessi e in isolamento domiciliare: 13.069 di cui 5.050 con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e 8.019 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in ospedale».

Ecco i casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

Bergamo: 6.216 (+347)

ieri: 5.869 (+715)

l’altro ieri: 5.154 (+509)

e nei giorni precedenti: 4.645(+340)/4.305/3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

Brescia: 5.317 (+289)

ieri: 5.028 (+380)

l’altro ieri: 4.648(+401)

e nei giorni precedenti:

4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

Como: 512 (+60)

ieri: 452 (+72)

l’altro ieri: 380(+42)

e nei giorni precedenti:

338(+52)286/256/220/184/154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

Cremona: 2.895 (+162)

ieri: 2.733 (+341)

l’altro ieri: 2.392(+106)

e nei giorni precedenti:

2.286(+119)/2.167/2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

Lecco: 872 (+54)

ieri: 818 (+142)

l’altro ieri: 676(+146)

e nei giorni precedenti:

530(+64)/466/440386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

Lodi: 1.772 (+79)

ieri: 1.693 (+96)

l’altro ieri: 1.597(+69)

e nei giorni precedenti:

1.528(+83)/1.445/1.418/1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

Monza e Brianza: 1.108 (+24)

ieri: 1.084 (+268)

l’altro ieri: 816(+321)

e nei giorni precedenti:

495(+94)/401/376/346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

Milano: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210)

ieri: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279)

l’altro ieri: 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172)

e nei giorni precedenti: 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città

(+287)/2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

Mantova: 905 (+63)

ieri: 842 (+119)

l’altro ieri: 723 (+87)

e nei giorni precedenti:

636(+122)/514/465/382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

Pavia: 1.306 (+112)

ieri: 1.194 (+89)

l’altro ieri: 1.105(+94)

e nei giorni precedenti:

1.011(+33)/978/884/801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

Sondrio: 205 (+26)

ieri: 179 (+16)

l’altro ieri: 163 (+8)

e nei giorni precedenti:

155(+80)/75/74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

Varese: 386 (+27)

ieri: 359 (+21)

l’altro ieri: 338(+28)

310/+45)/265/232/202/184/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17





