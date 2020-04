Coronavirus: controlli sulle strade giovedì, altre 58 sanzioni e 3 denunce. Il Prefetto annuncia un giro di vite per Pasqua Confermato l’utilizzo dei droni per i controlli, si vogliono evitare gli spostamenti per i luoghi di villeggiatura. Verranno utilizzate anche pattuglie a piedi

Nuovi controlli delle Forze di polizia e dall’Esercito italiano sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nella Provincia di Monza e della Brianza. La Prefettura, infatti, ha aggiornato il bollettino delle verifiche sulla circolazione che sono state messe in atto.

Nella sola giornata di giovedì sono stati effettuati 1.734 controlli su persone e 356 controlli su esercizi commerciali, che hanno portato a 58 sanzioni e 3 denunce. Dall’inizio dell’emergenza, l’attività ha interessato 41.729 persone e 12.753 esercizi commerciali, con la formalizzazione di 502 sanzioni amministrative e 609 denunce.

A questi si aggiungono i controlli delle Polizie locali. Il Prefetto ha confermato ufficialmente quello che era già trapelato nei giorni scorsi. E cioè che i controlli saranno intensificati per Pasqua con l’utilizzo anche di pattuglie a piedi e di droni. Si vuole impedire il raggiungimento dei più vicini posti di villeggiatura. Un rischio paventato anche dl vicepresidente della Regione Fabrizio Sala che ha rivelato una concentrazione di movimenti proprio su queste direttrici.

Il Prefetto Patrizia Palmisani ha voluto concludere invitando i Sindaci a farsi portavoce di un appello ai cittadini: «Chiediamo a tutti di non muoversi e di trascorrere le festività all’interno delle proprie case. La Pasqua è tra le feste più importanti nella tradizione delle nostre comunità. Purtroppo quest’anno non possiamo trascorrerla come vorremmo, ma gli enormi sacrifici che siamo stati chiamati ad affrontare finora non possono essere vanificati».

