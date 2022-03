Come diventare portavoce del sindaco di Giussano (a 1.700 euro mensili) Sono 1.700 gli euro mensili che si ritroverà, come stipendio, il futuro, nuovo portavoce del Comune di Giussano.

Il sindaco di Giusano cerca un portavoce, che si occupi di comunicazione. Come stabilito da una deliberazione di Giunta, è stata bandita una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico professionale di “Portavoce del sindaco” nell’ambito delle attività di comunicazione dell’ente. L’incarico avrà durata dal primo aprile 2022 fino al 31 maggio 2024, e comunque non oltre il termine del mandato amministrativo del primo cittadino, che si occuperà personalmente di individuare il soggetto idoneo, una volta valutati i curricula pervenuti.

La domanda per la candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le 12.15 del giorno 28 marzo. Sul sito del Comune sono presenti tutti i dettagli e i requisiti richiesti.

La figura dovrà occuparsi dell’informazione relativa a tutte le decisioni dell’Amministrazione, dell’organizzazione e gestione di conferenze stampa, tavole rotonde, incontri con la popolazione, con i rappresentanti delle categorie professionali e produttive, con le formazioni sociali presenti sul territorio, divulgare attraverso i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e mantenere i rapporti con i giornalisti.

Dovrà quindi essere presente in Municipio e partecipare ad eventi ed iniziative in orario serale e in giorni festivi quando necessario. Per la prestazione lavorativa sarà corrisposto un compenso di 1.700 euro mensili. Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda all’Ufficio relazioni con il pubblico della città, via Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], tramite servizio postale, o con consegna a mano negli orari di apertura degli uffici.

