Carate Brianza, proposte M5S per il ponte di Realdino: «Una sola zona pedonale protetta» Proposta di Luca Riva, consigliere del Movimento 5 Stelle, dopo che nei giorni scorsi Adiconsum Monza Brianza Lecco era tornato a interpellare l’amministrazione di Carate Brianza per la sicurezza pedonale del ponte di Realdino.

Il Movimento 5 Stelle interviene con una proposta per risolvere il problema dei passaggi pedonali lungo il “ponte grande” (di Realdino) a Carate Brianza.

Luca Riva, seduto all’opposizione in consiglio comunale, scrive che “i pedoni interessati sono quelli che scendono o che devono andare a Costa Lambro, quindi terrei solo una zona pedonale protetta (oggi è su entrambi i lati della carreggiata, nda) che è quella che porta direttamente in via Crivelli”. Il passaggio pedonale andrebbe “allargato in modo tale che passi almeno una carrozzina per garantire il transito delle persone diversamente abili. Regolerei poi questa zona con un semaforo con telecamera”.

Il pentastellato ha dato corpo all’idea dopo che, una decina di giorni fa, Adiconsum Monza Brianza Lecco era tornato a interpellare l’amministrazione comunale per sollecitarla a un intervento risolutivo sull’annoso problema di sicurezza pedonale.

“Naturalmente si dovrà verificare che la proposta sia tecnicamente fattibile - chiarisce Riva -. Circa la competenza provinciale oppure comunale, penso che noi dell’assise cittadina dobbiamo essere i primi ad essere coinvolti per dare soluzione al problema”.

