Carate Brianza inaugura la nuova piattaforma ecologica: era chiusa dal 2017 Inaugurata a Carate Brianza la piattaforma ecologica di via Lombardi alla presenza di sindaco, istituzioni locali, assessori regionali, scuole e cittadini. Il servizio era molto atteso: mancava in città dal 2017 quando l’impianto era stato chiuso per eccessiva concentrazione di biogas nel sottosuolo.

«Un’opera utile, attesa e fortemente voluta, una vittoria per la città e un obiettivo raggiunto nell’interesse della comunità». Così il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, ha accompagnato martedì 1 marzo l’inaugurazione della piattaforma ecologica di via Lombardia. Alla cerimonia erano presenti gli assessori regionali Raffaele Cattaneo e Fabrizio Sala, le associazioni, il parroco don Giuseppe Conti, la giunta, il presidente di Gelsia Ambiente Sandro Trabattoni e il direttore generale Renato Pennacchia, una rappresentanza di studenti delle scuole elementari e medie “Mario Lodi” e “Dante Alighieri”oltre ai cittadini e al sindaco di Verano Brianza, Samuele Consonni (nell’attesa del nuovo servizio, i caratesi hanno utilizzato, a fronte di una convenzione fra le due amministrazioni, l’impianto del Comune limitrofo).

CARATE PIATTAFORMA ECOLOGICA

(Foto by Federica Verno)

Il servizio mancava in città dal 2017, quando l’impianto era stato chiuso per la pericolosità derivata dall’eccessiva concentrazione di biogas nel sottosuolo. La nuova piattaforma è dislocata su due varchi di accesso in via Lombardia, con sbarra e una doppia pesa, dotati di tessera magnetica per il riconoscimento degli utenti.

«Questo nuovo impianto lascia alle spalle annosi problemi – ha aggiunto il primo cittadino - Ora riveste un ruolo ecologico fondamentale perché consentirà di incrementare la raccolta differenziata e sarà un deterrente al deplorevole fenomeno dell’abbandono dei rifiuti».

La cerimonia è stata anche l’occasione per esprimere vicinanza al popolo ucraino: in molti, amministrazione e cittadini, avevano con sé un ramo di ulivo come segno di una pace desiderata.

A partire dal primo marzo, quindi, il conferimento dei rifiuti è consentito nei seguenti orari: il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, e il mercoledì dalle 9 alle 13. La piattaforma ecologica resterà chiusa tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio, e nei festivi e nelle festività. E si potrà accedere alla struttura fino a 15 minuti prima della chiusura. L’accesso alla piattaforma da parte delle utenze non domestiche sarà invece consentito solo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

