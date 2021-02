Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Besana in Brianza, 124 foto da tutta Italia in gara nel concorso “Sotto la neve” Sono 124 gli scatti, anche da Abruzzo e Umbria, che si sono candidati al concorso “Sotto la neve” lanciato da uno studio di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza.

La Brianza imbiancata (ma non solo lei) è protagonista del concorso fotografico “Sotto la neve”, indetto dallo studio Foto ottica Bonfanti di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza, per immortalare la bellezza delle nevicate che hanno interessato la Provincia tra fine dicembre e gennaio.

Ben 124 scatti realizzati da persone di tutte le età si sono candidati al contest, chiuso il 30 gennaio.



“Si sono impegnati tutti nel trasmettere il proprio stato d’animo di quel momento, con immagini bellissime - dicono gli organizzatori - Non solo grandi fotografi, ma anche persone che hanno eseguito lo scatto dalla propria finestra di casa”.

L’esito del concorso sarà presto comunicato. Si terrà durante la presentazione di tutte le opere, che verranno anche pubblicate sul sito della Foto ottica Bonfanti, non appena i giudici avranno elaborato la valutazione. Incaricati dei giudizi sono Elisabetta Marrassini, appassionata di pittura su porcellana e rame, Elena Moretti, amante della scrittura di romanzi, Roberto Peruzzi, fondatore del gruppo fotografico Limite, e Maria Angela Bonfanti, fondatrice della Foto ottica Bonfanti.

“L’idea è di riuscire a dare una valutazione artistica, oltre che tecnica, delle fotografie”. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un ricordo; premi speciali per i primi 3 classificati.

