Aperte a Besana in Brianza le iscrizioni per la scuola di teologia per laici

Sono aperte le iscrizioni per la scuola di teologia per laici, un percorso formativo giunto ormai al terzo anno organizzato dal seminario presso la parrocchia di Besana nella basilica romana minore, in piazza Eugenio Corti. La scuola mira a aiutare a comprendere la fede cristiana e a offrire una formazione teologica di base, costituendo un percorso utile ai laici che intendano approfondire i temi fondamentali della fede e imparare a valutare le vicende della vita alla luce della Parola di Dio. «Dopo i primi due anni di corso incentrati sul tema ecclesiale, quest’anno il percorso formativo sarà incentrato sulla cristologia - ha spiegato il parroco di Besana don Mauro Malighetti -. La scuola è aperta a tutti i maggiorenni, che intendono approfondire e comprendere la fede cristiana. I corsi inizieranno il 28 settembre e termineranno il primo di marzo. Saranno tutti tenuti da professori che hanno l’abilitazione per insegnare in seminario queste materie».

Il percorso formativo è strutturato in quattro diversi capitoli, ognuno dei quali comprende quattro incontri che si svolgeranno presso la basilica romana minore dalle 20.45 alle 22.30. La quota di iscrizione è di 50 euro per l’intero corso e di 20 euro per un solo modulo.

