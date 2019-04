Agrate Brianza, ladri rubano la stilografica e tornano due mesi dopo a prendere l’inchiostro Due furti in due mesi nella stessa casa. È successo ad Agrate Brianza per lo stupore del proprietario, soprattutto per il bottino: i ladri avevano rubato una preziosa stilografica, sono tornati per prendere l’inchiostro.

Due furti in due mesi nella stessa casa. È successo ad Agrate Brianza per lo stupore del proprietario, soprattutto per il bottino. A metà febbraio i ladri avevano forzato la porta d’ingresso di un appartamento in via Don Cantini e approfittando dell’assenza del legittimo proprietario avevano razziato tutti i preziosi trovati all’interno dell’abitazione. L’agratese se ne è accorto solo una volta rincasato: erano spariti i gioielli della madre scomparsa e persino una penna Montblanc regalata al figlio per la laurea.

Ma i soliti ignoti sono tornati proprio in quella casa agli inizi di aprile. Stessa dinamica e stessa situazione. E hanno rubato l’inchiostro per la preziosa stilografica. Un colpo quanto meno anomalo, o quasi su commissione, visto che nel loro secondo raid i ladri hanno prelevato in più solo due fermacravatte d’oro e poco altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA