Addio al pm Walter Mapelli: per 30 anni a Monza, indagò su Tangentopoli e Imi Sir - FOTO FOTO - LEGGI Il ritratto - È morto Walter Mapelli. Monzese, era Procuratore capo a Bergamo dall’estate 2016 dopo trent’anni da sostituto procuratore a Monza. Protagonista della grande stagioni dei processi, su tutti quello di Tangentopoli. Funerali mercoledì in Duomo.

È morto Walter Mapelli. Monzese, 60 anni, era Procuratore capo a Bergamo dall’estate 2016 dopo trent’anni da sostituto procuratore a Monza. Era malato da tempo e fino all’ultimo si è dedicato al suo lavoro. In città dal 1987 è stato protagonista della grande stagioni dei processi, su tutti quello di Tangentopoli. E poi Cirio, Impregilo, bancarotta Bburago, riciclaggio Imi Sir: inchieste nazionali partite da Monza.

E proprio l’indagine sul riciclaggio dei fondi Imi Sir (mille miliardi di lire pagati dallo Stato all’imprenditore brianzolo Nino Rovelli in seguito a una sentenza frutto della corruzione del Giudice, per la quale è stato condannato tra gli altri anche l’avvocato Cesare Previti, ndr) era quella che – in un’intervista al Cittadino nel 2016 - aveva definito “la sua inchiesta migliore, fu un’inchiesta utile per capire i sistemi di riciclaggio”, aveva detto.

“Monza e il suo territorio hanno grandi potenzialità, si tratta del primo distretto manifatturiero d’Italia per valore aggiunto per addetto e la città esprime persone capaci - aveva analizzato in quella stessa occasione - Ma questi talenti non determinano ricadute importanti sul territorio: vanno altrove. E, se restano, non sempre sono riconosciute. Quello che manca è il salto di qualità”.

Funerali mercoledì 10 aprile alle 15.30 nel Duomo di Monza.

