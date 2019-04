Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il cordoglio del Comune di Monza per la morte del pm Walter Mapelli: “Profondo conoscitore del tessuto economico della Brianza” Il Comune di Monza esprime il cordoglio per la scomparsa nella mattina di lunedì 8 aprile di Walter Mapelli: “Mancheranno la sua sensibilità e la sua capacità di comprendere a fondo le persone”

“Un servitore dello Stato, profondo conoscitore del tessuto economico della Brianza”. Il Comune di Monza esprime il cordoglio per la scomparsa nella mattina di lunedì 8 aprile di Walter Mapelli, per 30 anni sostituto procuratore in città al palazzo di giustizia di piazza Garibaldi.

LEGGI Addio al pm Walter Mapelli: per 30 anni a Monza, indagò su Tangentopoli e Imi Sir - FOTO

Protagonista delle grandi inchieste degli anni Novanta, che spesso dal capoluogo brianzolo si sono estese sul territorio nazionale, Walter Mapelli “si è distinto per il rigore e per la grande professionalità, che ne hanno fatto un profondo conoscitore delle dinamiche evolutive del tessuto economico e imprenditoriale della Brianza, prima di essere nominato Procuratore a Bergamo”, ricorda una nota.

Il ricordo di Mapelli a Monza si sofferma poi sulle sue abitudini quotidiane: “In tanti lo notavano spostarsi in città in sella alla sua bicicletta o allenarsi su un campo da tennis, sport che amava profondamente. Mancheranno la sua sensibilità e la sua capacità di comprendere a fondo le persone”.

