A Carnate sette borse di studio fino a 300 euro, domande entro il 10 settembre

È attivo il bando per le borse di studio per gli studenti carnatesi. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 10 settembre alle 12.30. In totale sono 7 le borse di studio messe a disposizione dal Comune per l’anno scolastico 2019-2020.

Due da 200 euro per gli studenti che nell’anno scolastico hanno frequentato la terza media che verranno assegnate per meriti scolastici e sulla base dl reddito. Tre da 250 euro per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, anche queste assegnate per meriti scolastici e reddito, e infine due da 300 euro, una per chi ha conseguito la laurea triennale e una per la specialistica.

Per qualsiasi informazione resta a disposizione l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune al numero 039 6288 245.

