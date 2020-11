A Caponago un punto tamponi per le scuole: drive through al Leroy Merlin La mappa brianzola dei punti tampone dedicati alla popolazione scolastica si allarga a est con un drive through nel parcheggio del Leroy Merlin di Caponago.

La mappa brianzola dei punti tampone dedicati alla popolazione scolastica si allarga a est: da giovedì un “drive through” per lo screening della popolazione in ambito scolare è stato allestito nel parcheggio del Leroy Merlin di Caponago. Va ad aggiungersi a quelli di Monza (trasferito proprio giovedì all’ex Fiera in viale Stucchi), Desio e Limbiate. E a quello dell’ospedale di Vimercate.

L’iniziativa è nata in collaborazione con Ats Brianza, Comune di Caponago e Aeronautica Militare. Per presentarsi è necessario avere la richiesta del pediatra, del medico curante o della Ats. Servizio da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 in via Galilei 11.



«Anche con queste azioni, come il condividere e mettere a disposizione i propri spazi, si è utili alla nostra comunità e ai nostri abitanti», fa sapere l’azienda in una nota.

