Monza nuovo tamponi drive through per popolazione scolastica all'ex Fiera, sostitutisce via Magenta: 1.800 metri di serpentone per accogliere le auto (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, tamponi per la popolazione scolastica: apre il drive through all’ex Fiera, chiude via Magenta Giovedì 12 novembre a Monza apre il drive through per la popolazione scolastica all’ex Fiera in viale Stucchi, chiude quello di via Magenta all’ospedale vecchio.

I primi tamponi alla popolazione scolastica al drive through all’ex Fiera di Monza già giovedì 12 novembre. La struttura allestita dall’Asst Monza nell’area di viale Stucchi è pronta per entrare in funzione: i pazienti, a differenza di quanto avveniva alcune settimane fa, potranno accedere solo con la prenotazione ottenuta dietro richiesta del pediatra, del medico di base o dell’Ats. Gli interessati, come accade all’ospedale Vecchio, non dovranno scendere dall’auto per sottoporsi all’esame.

«Il drive through – spiega il sindaco Dario Allevi – sarà una valvola di sfogo fondamentale non solo perché permetterà di spostare il punto tamponi da via Solferino, ma perché consentirà di svuotare quello del Nuovo».

«La viabilità attorno al Vecchio – aggiunge - non è più congestionata come qualche giorno fa, quando intere classi si riversavano senza alcuna prescrizione né appuntamento, ma è comunque importante razionalizzare il traffico così come cercare di far arrivare meno persone possibile al Nuovo» per contenere il numero di potenziali contatti tra persone negative al virus e altre che, invece, hanno contratto l’infezione.

Ogni giorno, commenta il primo cittadino, in via Pergolesi vengono eseguiti un migliaio di test: considerando che la percentuale di positivi si aggira attorno al 25%, circa 750 cittadini rischiano di trovarsi nelle vicinanze di contagiati.

Proprio l’elevato numero di tamponi effettuato, schizzato in alto soprattutto per le domande provenienti dalle scuole dove si moltiplicano le classi in quarantena, hanno spinto l’Ats a modificare più volte i requisiti necessari per richiedere l’esame.

Il nuovo Drive through è viale Gian Battista Stucchi – angolo Viale Sicilia (ex area fiera), mantiene gli stessi giorni e orari di apertura. Il servizio è attivo dal lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 14.30.

