Tutti i numeri della Strabareggia: successo per 1.780 atleti e gli organizzatori

Strabareggia: 1.780 partecipanti alla 31esima edizione. Riconfermati i numeri dell’ edizione 2022 per la nota corsa podistica amatoriale a scopo benefico che da decenni si snoda nella frazione posta a cavallo tra Lissone e Macherio e che quest’anno è andata in scena nella serata di venerdì 15 settembre. Sono infatti stati 1.780 gli iscritti, 1.336 runner per la 5 km e 444 per la 10 km.

Tutti i numeri della Strabareggia: i ringraziamenti

«Tanta soddisfazione per il successo riscosso dalla Strabareggia 2023 – commentano gli organizzatori – ringraziamo tutti i volontari, gli addetti alle iscrizioni, al montaggio e smontaggio strutture e tutti quelli che lavorano dietro le quinte: una vera e propria macchina organizzativa che si impegna da mesi per la buona riuscita dell’evento; ringraziamo Vico, organizzatore della Strabareggia, esempio e stimolo per tutti noi a far sempre meglio, la Protezione civile , Mountain Bike Lissone, Alpini Macherio, Roller Macherio, Polizia locale e addetti al Primo Soccorso che ogni anno garantiscono la sicurezza dei runner lungo il percorso, ma anche gli sponsor, fantastici e generosi, grazie ai quali la nostra corsa vive e attira partecipanti da tutta la Brianza per i premi, le sacche gara, e il buffet finale».

Tutti i numeri della Strabareggia: chi ha lavorato

Alla Strabareggia fondamentali anche gli addetti al buffet, all’acqua e gli Amici di Lollo che anche quest’anno hanno distribuito migliaia di panini e spalmato centinaia di fette biscottate, così come i fotografi Moreno, Edo e Elena che hanno immortalato i momenti più belli della gara e che a breve saranno condivisi sulla pagina Facebook ufficiale di Strabareggia. Un evento sempre molto sentito che grazie allo speaker Paolo e alla musica di Edo è vissuto con particolare entusiasmo minuto minuto. La Strabareggia coinvolge come sempre tutti, di ogni età, famiglie, ragazzi e veri atleti, e ha il suo fulcro all’oratorio di Bareggia; Don Andrea non solo ha dato il via alla 5km, ma ha anche corso. Una bella carica di energia anche quest’anno.

Tutti i numeri della Strabareggia: i podi

Nella 10 chilometri femminile, prima Martina Bilora, seguita da Cristina Ballabio, Giorgia Cantù, Sonia Turrini e Manuela Tarocco. Nella 10 chilometri maschile, primo Ahmed El Mazoury, a seguire Andrea Secchiero, Giuseppe Molteni, Federico Murero e Marco Redaelli. Nella 5 chilometri femminile, invece, si impone Laura Ceddia, a seguire Susanna Marsigliani, Alessandra Arcuri, Cristina Germozzi e Alice Fossati. Nella 5 chilometri maschile, infine, Mohammed Morchid, Thomas Previtali, Davide Perego, Lorenzo Molteni e Davide Tagliabue.