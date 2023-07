Strabareggia, c’è la data: il 15 settembre la corsa storica tra Lissone e Macherio

Trenta edizioni realizzate, 1.780 partecipanti registrati all’edizione 2022, 80 volontari impegnati sul campo e 42 sponsor che supportano l’evento sportivo. Sono i numeri della Strabareggia, la corsa podistica che si corre da tre decenni nella frazione a cavallo tra Lissone e Macherio e che quest’anno si terrà venerdì 15 settembre. Le amministrazioni locali dei due territori hanno approvato le modifiche temporanee alla circolazione delle vie interessate dalla corsa da 5 o 10 Km aperta a tutti i giovani, famiglie e società sportive.

Strabareggia, c’è la data: iscrizioni già aperte, dal 31 luglio anche online

Luogo delle partenze sarà piazza della chiesa di Bareggia, con inizio alle 20.15 per la 5 Km e 21.15 per la 10 Km. È già possibile iscriversi versando 7 euro per la 5 km e 12 euro per la 10km compreso il microchip direttamente all’oratorio di Bareggia.

Iscrizione online, invece, a partire dal 31 luglio sul sito www.strabareggia.com. È facile prevedere anche per la trentunesima edizione della Strabareggia il pubblico delle grandi occasioni, tra partecipanti e presenti ai bordi delle strade ad incitare i podisti. Come ogni volta, l’evento richiama adulti, giovani e famiglie che rinnovano con entusiasmo e passione una manifestazione sportiva di grande successo.