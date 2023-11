Tennis, playoff Serie A2: il sogno del V-Team Monza si ferma a Torino

Il sogno del V-Team di Monza si è fermato a Torino. La squadra di Duvier Medina e Marco Baio si è arresa al Circolo della Stampa Sporting con grande onore. Solo una partita di doppio ha decretato l’uscita dei monzesi dai play-off del Campionato a squadre di Serie A2.

Tennis, playoff Serie A2: «Abbiamo comunque combattuto»

«C’è grande rammarico per come è maturata questa sconfitta – ha commentato il co-capitano Marco Baio – Abbiamo faticato ad adattarci ai campi veloci. Comunque, abbiamo combattuto dando veramente tutto. Devo fare i complimenti a tutti i miei giocatori che si sono impegnati al massimo, la stagione è stata comunque bellissima».

Tennis, playoff Serie A2: le partite

Il primo a cadere sotto i colpi piemontesi è stato l’esperto Andrea Borroni. Ci ha pensato Federico Arnaboldi a riportare i conti in parità, ma dopo la sconfitta di Davide Albertoni i padroni di casa si sono riportati avanti. C’era molta attesa alla vigilia per la sfida tra i due numeri uno delle formazioni che è andata in scena su un campo in sintetico indoor (la stessa superficie delle Nitto Atp Finals). L’ha spuntata il 29enne francese Mathias Bourgue (273 Atp) che ha rimontato il 24enne argentino Juan Bautista Otegui (3-6 6-2 6-2). A decidere l’esito dell’incontro sono stati i doppi. Nel primo, la coppia principe del V-Team Bourgue/Arnaboldi ha sconfitto il duo Ferri/Otegui in due parziali (6-3 6-4) portando per la prima volta il V-Team avanti nel punteggio. A regalare ai piemontesi il pareggio è stato il binomio Maccari/Madiai che ha avuto la meglio su Borroni/Albertoni per 7-6 6-3.

Tennis, playoff Serie A2: un doppio spareggio per decidere l’accesso alla finale per la promozione

Per decidere chi avrebbe sfidato la Società Tennis Bassano nel doppio confronto valido per la promozione in Serie A1 è servito un doppio di spareggio. La coppia formata da Arnaboldi e Borroni, opposta a Ferri/Otegui, è andata in vantaggio di un set, ma ha subito il ritorno degli avversari che hanno incamerato il secondo parziale e preso il largo nel super tie-break decisivo