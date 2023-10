Tennis: V-Team Monza, vittoria chiave contro Casale

Torna e vince dopo un turno di riposo il V-Team nel Campionato di tennis a squadre di Serie A2. Domenica sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza la squadra capitanata da Duvier Medina ha avuto la meglio sullo Sport Club Nuova Casale con il punteggio di 5 a 1. Si è trattato di un match chiave per allontanare lo spettro dei play-out e per continuare a sperare in un posto ai play-off.

Tennis: V-Team Monza, la storia del 5-1

Il primo punto è arrivato dopo due ore e 17 minuti grazie all’esperto Andrea Borroni. Due tie-break sono stati, invece, fatali alla new entry del team, Pietro Fellin, classe 2001, che, pur avendo sulla racchetta due palle match, ha ceduto, dopo quasi tre ore di lotta, al suo avversario Federico Iannaccone, numero 487 Atp. A riportare avanti i padroni di casa ci ha pensato Davide Albertoni, elemento di spicco della cavalcata dalla Serie C, che ha battuto il suo giovanissimo contendente con il punteggio di 6-3; 5-4. Uno spettacolo emozionante sul campo 2 dove il 29enne francese Mathias Bourgue (255 Atp) ha sconfitto il 25enne svizzero Remy Bertola (457 Atp) con lo score di 7-5; 7-6. Il transalpino, in coppia con Fellin, ha allungato il passo del V-Team sconfiggendo nel doppio il duo piemontese Demichelis/Iannaccone.

A suggellare la vittoria ci ha pensato la coppia Albertoni-Borroni nell’altro doppio regolando per 6-2; 6-7 i loro avversari.

Tennis: V-Team Monza, «ultime due giornate con grande fiducia»

«Una vittoria molto importante – ha raccontato un soddisfatto Marco Baio, co-capitano del V-Team – che ci permette di affrontare le ultime due giornate con una squadra in grande fiducia».

Tennis: V-Team Monza, prossimo turno il 12 novembre con Velletri

Il prossimo appuntamento è per domenica 12 novembre, ancora tra le mura amiche del Villa Reale Tennis di Monza, per la sfida contro Colle degli Dei, temibile squadra neopromossa di Velletri che a Monza giocherà il suo ultimo match del girone.