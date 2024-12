Solidarietà, Bran.Co e la curva “Pieri”: raccolta giocattoli per il centro Mamma Rita

In occasione di Natale come negli scorsi anni la Curva Davide Pieri, la storica tifoseria del Monza e l’associazione Bran.Co Ets sono pronte “a regalare un sorriso ai bambini del centro Mamma Rita di Monza”. L’iniziativa si chiama “Insieme siamo più forti”: la richiesta è di donare giochi di società per i ragazzi e giocattoli nuovi da destinare al centro di via Lario, gestito dalle Minime oblate del cuore immacolato di Maria. Si possono consegnare nella sede di Bran.Co in via Dante 3 a Monza tutti i giovedì a partire dalle 21.