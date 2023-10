Tennis, A2: V-Team Monza fa bottino pieno a Pesaro

Tre punti strameritati per i tennisti del V-Team di Monza che nella seconda giornata del campionato a squadre di Serie A2 hanno battuto a Pesaro con un eloquente 6 a 0 il Tc Baratoff.

Tennis, A2: i risultati della squadra monzese

Il primo a scendere in campo è stato il 23enne Federico Arnaboldi che ha regolato con il punteggio di 6-1 6-0 il suo avversario. Poi è toccato a Davide Albertoni che ha rifilato un doppio pesante 6-0 al suo diretto concorrente. Stesso risultato per Andrea Borroni, che ha ritrovato il successo dopo la sconfitta subita nel match d’esordio pareggiato in casa contro il Ct Albinea.

È tornato alla grande il francese Mathias Bourgue, ex 140 nella classifica Atp, che lo scorso anno era stato bloccato da problemi fisici. In 53 minuti ha concluso la sua fatica regalando al V-Team il successo matematico. A risultato acquisito, sono andati in scena i doppi. La coppia Arnaboldi e Albertoni ha dominato il duo marchigiano per 6-0 6-1, mentre Pietro Fellin e Andrea Borroni hanno rifilato un secco 6-2 6-2 ai loro avversari.

“Una giornata da incorniciare – ha sottolineato un soddisfatto Marco Baio, co-capitano del V-Team – perché, anche se la squadra avversaria era un po’ rimaneggiata, resta la nostra prestazione maiuscola. Complimenti a tutti i ragazzi!”.

Tennis, A2: domenica in campo a Vicenza

Il prossimo appuntamento è per domenica 15 ottobre, ancora in trasferta, per la riedizione della sfida contro i veneti del Tennis Comunali Vicenza, già affrontati lo scorso anno sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza. La sfida si concluse sul pari: 3-3.