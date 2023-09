Master della Brianza di tennis: vincitori e premiati

Si è conclusa sui campi in terra battuta della GA Tennis Academy di Brugherio la 41esima edizione del Master della Brianza, la “maratona” tennistica dedicata ai giocatori e alle giocatrici di Terza e Quarta Categoria. Quest’anno le gare sono state allargate anche ai più giovani con l’inserimento di tabelloni riservati agli Under 12-14-16. Il Master della Brianza è stato intitolato allo storico organizzatore Marco Gerosa, scomparso lo scorso mese di gennaio a 73 anni dopo una vita che lo ha visto fortemente impegnato nel tennis in qualità di giudice arbitro e promotore della manifestazione brianzola.

Master della Brianza di tennis: tutte le categorie e i finalisti

Il vincitore di Terza Categoria è stato il favorito della vigilia: Gabriele Sironi, tesserato per lo Sporting Milano, che non ha mai perso un set. In finale ha avuto la meglio su Filippo Grilli del Tc Villasanta. La quarta categoria ha incoronato Luca Cecini del Tc Lecco che ha battuto il giocatore di casa Gabriele Scalise. Nel tabellone femminile di Terza categoria, vittoria per Cristiana Roveda, dell’Harbour Club, che ha battuto in finale Emma Colombo del Tc Usmate Velate. Passando ai più piccoli, successi tra gli under 12 per Francesco Palmieri del Tc Villasanta e Giulia Scozzafava del Tc Lecco. Tra gli under 14 hanno portato a casa il titolo Francesco Bellusci del Tennis Alte Groane e Matilde Radici del Tc Lecco. Nella categoria under 16 i migliori sono stati Mirco Bonalumi della BesTennis Academy e Aurora Zucchetti del Tennis Sportrend.

Master della Brianza di tennis: «1500 iscritti di Terza e Quarta categoria, 600 ragazzi tra gli under»

Soddisfatto Alessandro Galbiati, al suo secondo anno di organizzazione della manifestazione. «Abbiamo raggiunto circa 1500 iscritti tra i tennisti di Terza e Quarta Categoria e 600 ragazzi nei tornei under. A parte qualche difficoltà legata al maltempo, tutte le tappe si sono concluse senza intoppi. Inizieremo al più presto a lavorare per la prossima edizione, con l’obiettivo di far crescere il numero di eventi dedicati ai più giovani».

Master della Brianza di tennis: i riconoscimenti speciali

Riconoscimenti speciali sono andati a Gabriele Sironi, vincitore del premio Marco Gerosa; Flavia Brivio, vincitrice del premio Renato Liverani; Luca Cecini, vincitore del premio Renato Massa. Il Memorial Manlio Bollati è stato assegnato ai circoli primi classificati sulla base dei punti acquisiti dai propri atleti nelle varie tappe del circuito: il GA Tennis Academy per i tornei di Terza e Quarta Categoria e il Tc Villasanta per i tornei giovanili. Ai secondi classificati dei rispettivi tornei, il Tc Arcore e il Tc Lecco è andato il Memorial Paolo Fumagalli. Il giovane emergente Simone Galbiati (GA Tennis Academy) ha ottenuto il Memorial Enrico Andena, la giovane emergente Ludovica Brambilla (Tc Villasanta) il Memorial Enrico Vimercati.