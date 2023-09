Tennis: V-Team Monza al via della A2, obiettivi e sogni

Obiettivo: mantenere la serie. Un traguardo meritatamente conquistato dopo una entusiasmante scalata dalla serie D. Il V-Team di Monza si appresta per la terza volta consecutiva a disputare il campionato nazionale a squadre di serie A2 di tennis. Le prime racchette, dopo la presentazione ufficiale di giovedì sera, si incroceranno domenica 1 ottobre alle 10 sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis. Nel capoluogo brianteo arriveranno i giocatori emiliani del Ct Albinea.

Tennis: V-Team Monza al via della A2, esordio in casa con Ct Albinea

«Sarà un incontro importante – sottolinea il co-capitano Marco Baio – non solo perché si tratta della nostra prima uscita stagionale, ma anche perché i nostri avversari condividono i nostri stessi obiettivi e ce la giocheremo alla pari».

Tennis: V-Team Monza al via della A2, l’anno passato i playoff promozione

Nelle due precedenti stagioni i monzesi erano partiti «con grande umiltà, con l’intento di restare nella seconda divisione nazionale» e, invece, come in una bella favola, si sono ritrovati ad affrontare i playoff promozione per un traguardo ancora più prestigioso.

«Purtroppo ci è mancato il guizzo finale – commenta il direttore tecnico e capitano Duvier Medina – ma i ragazzi sono stati eccezionali, ci hanno regalato delle grandi soddisfazioni».

Baio e Medina analizzano gli altri avversari che il V-Team incontrerà sul proprio cammino.

«Il TC Baratoff di Pesaro che affronteremo fuori casa nella seconda giornata ha un ottimo vivaio. A preoccuparci di più è il TC Vicenza con il quale giocheremo ancora in trasferta. Sulla carta è una delle squadre più forti e punta in alto. La Sc Nuova Casale, che sarà a Monza il 29 ottobre, è retrocessa dalla serie A1 e si prospetta un avversario tosto. Anche i romani del Colle degli Dei che giocheranno il 12 novembre sui nostri campi sono da tenere d’occhio».

Tennis: V-Team Monza al via della A2, la squadra monzese

Massima attenzione nei confronti del TC Santa Margherita Ligure, una squadra che in passato aveva schierato nientemeno che Andreas Seppi, uno dei migliori tennisti al mondo, e che accoglierà il V-Team sui suoi insidiosi campi in erba sintetica. Il team brianzolo, salutato Gianmarco Ferrari che giocherà a Firenze, schiererà il francese Mathias Bourgue (che lo scorso anno non aveva potuto partecipare al campionato per problemi fisici), Federico Arnaboldi, Pietro Fellin, Davide Albertoni, Andrea Borroni, Gianluca Filoramo (classe 2006), Wiliam Mirarchi (17 anni), Alessandro Cima e Alberto Borroni.

I veterani Albertoni e Borroni, partiti dalla serie D, hanno ancora tante colpi da giocare. «Non siamo pronti a lasciare il nostro posto – affermano sorridendo – prima dobbiamo conquistare la serie A1».