Team Principal TO BE, il contest per diventare il nuovo Davide Brivio

Cosa vorresti fare da grande? È una domanda che da ragazzi ci si sente ripetere spesso e se in questo caso la risposta è il Team Principal, in particolare nell’ambito motorsport, c’è un contest pensato appositamente per avvicinarsi all’affascinante ed elettrizzante mondo delle due ruote.

Team Principal TO BE: come nasce il contest

Da un’idea di Michele Frigerio, Bocconi Alumnus, Marketplace Consultant presso Amazon.it, Team Manager nel settore giovanile dell’Olimpia Milano e grande appassionato di Sport Management, supportato nell’organizzazione da Luca Frigerio, giornalista presso Gazzetta Motori ed Elettronico Telemetrista nel Campionato Italiano Velocità Moto3, e da Chiara Maffesanti, Visual Designer presso AD4 Events e MI- GAMES, nasce Team Principal TO BE, un contest senza scopo di lucro che si propone di dare la possibilità a giovani appassionati (nati tra il l’1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2004) di approcciarsi al mondo delle due ruote, confrontandosi con esperti del settore e vivendo un’esperienza direttamente in pista, così da potersi esprimere in un mondo in continua evoluzione.

Team Principal TO BE: la giuria

Nel progetto sono coinvolte alcune figure di spicco del mondo dell’automotive internazionale e che costituiranno la giuria esaminatrice dei progetti: Davide Brivio (Director of Racing Expansion Project, Alpine Racing F1, ex Team Principal di Suzuki Racing MotoGP e Yamaha MotoGP), Piero Misani (Executive Vice President Research and Development and Cyber, Pirelli Spa) e Stefano Nicoli (Fondatore e caporedattore Fuoritraiettoria.com).

Team Principal TO BE: come partecipare

Ai candidati è richiesto lo sviluppo di un Business Case in uno dei 5 ambiti previsti – Digital & Social Media, Web 3.0, Entertainment & Events, People Development e Bring Your Own Idea – col fine di migliore, innovando, la sostenibilità finanziaria di un team iscritto a un campionato mondiale di motociclismo. Il tutto da illustrare con massimo 10 slide PowerPoint in lingua inglese. La consegna dei lavori è per il 12 febbraio 2023. Il 26 febbraio invece saranno decretati i 10 finalisti che conquisteranno l’accesso all’evento di chiusura del concorso, il 18 marzo 2023 presso l’Hotel de la Ville di Monza.

Team Principal TO BE: i premi

In questa location, così significativa per il mondo dei motori, saranno esposti i progetti e annunciato il vincitore, che si aggiudicherà un weekend di gara ospite di Aprilia MotoGP.

Inoltre, tra i premi della critica, è in palio un fine settimana nel contesto del Campionato Italiano Velocità, in strutture di rilievo come l’Extreme Racing Service (categoria Supersport 600) e il Team Pistard (National Trophy 1000).

Per tutti i dettagli e informazioni consultare il sito dell’iniziativa teamprincipaltobe.it e i canali social

Facebook e Instagram.