Skiroll: Lissone protagonista in Coppa Italia, Polisportiva e Sc a caccia di medaglie

Si è svolta a Rogno, organizzata dallo Sc Schilpario, la settima tappa della Coppa Italia di Skiroll nella quale gli atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone hanno vinto quattro medaglie in altrettante categorie con Arianna e Marco Forzatti (bronzo), Camilla Crippa e Gabriele Biella (argento) e gli atleti dello Sc Lissone due con Romeo Cesana (argento) e Daniele Zulian (bronzo).

“Il caldo e le impegnative pendenze che portano da Rogno a San Vigilio hanno reso la gara molto competitiva – spiega Carlo Salvioni, presidente della Polisportiva Team Brianza – Ciononostante Camilla Crippa con una prestazione coraggiosa ha vinto la medaglia d’argento nelle Under 20. Un risultato che assume un particolare significato in quanto la nostra atleta sta attraversando un periodo difficile. Archiviata questa gara rimarrà a riposo per alcuni giorni allo scopo di recuperare energie e tornare ai sui suoi livelli. Molto bene anche le gemelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti che si sono piazzate rispettivamente al terzo e al quarto posto nelle Under 14 mentre nell’assoluta femminile sui 5 km nella gara vinta da Laura Colombo del Cs.Esercito, Valeria Pagani come al solito tra le più combattive si è posizionata al 20° posto preceduta da atlete che indosseranno i colori azzurri in gare internazionali. Importanti risultati sono stati ottenuti anche in campo maschile sullo stesso percorso di 5km da Alessandro Biella e Giorgio Bianchini con Gabriele Biella e Marco Forzatti che hanno ottenuto il 2^ e il 3^ posto nella categoria M2“.

Con questi risultati la Polisportiva Team Brianza si è inserita al sesto posto nella classifica a squadre. A Rogno inoltre nella categoria M5 Romeo Cesana e Daniele Cesana (Sc. Lissone) hanno vinto l’argento e il bronzo.