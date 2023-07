Skiroll, le gare a Lissone e Lazzate: i risultati di Coppa Italia e Italiani mass start

Lo skiroll è arrivato in Brianza per la terza tappa della Coppa Italia NextPro e per il Campionato Italiano lunga distanza che hanno richiamato ai nastri di partenza persino atleti provenienti dal Lazio e da Comuni del Parco dell’Etna.

Skiroll, le gare: a Lazzate ad agosto i Campionati del Mondo

Sabato a Lissone si è svolto la sprint da 200 metri in tecnica libera valida per la Coppa Italia, mentre domenica a Lazzate, che dal 10 al 13 agosto ospiterà i Campionati del Mondo, si è disputato il Campionato Italiano in piano con una mass start a tecnica libera. Le competizioni sono state organizzate dalla Polisportiva Team Brianza (presidente Maurizio Mariani e responsabile delle manifestazioni Carlo Salvioni) e dallo SC Lissone (presidente Sergio Girardi).

Skiroll, le gare a Lissone: i risultati

Lissone Skiroll Biella Alessandro 2^ Cat.U18

A Lissone le gare sprint sono state vinte dal campione del mondo Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime) e da Alba Mortagna (Vadobbiadene) ritornata allo skiroll dopo una lunga pausa. Questi i piazzamenti più significativi degli atleti affiliati a società di Lissone. Assoluta femminile: 7° Camilla Crippa; Master: 6° Gabriele Biella, 7° Marco Forzatti, 9° Giorgio Banchini (tutti Polisp.Team Brianza); 8° Daniele Zulian (Sc.Lissone).

Skiroll, le gare a Lazzate: i risultati

Seregno Skiroll Maffeis Davide 2^ a Lazzate 2023

Domenica Matteo Tanel (Robinson Ski Team) ed Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime) si sono laureati campioni italiani nella prova valida anche per la sesta tappa di Coppa Italia e per il Trofeo Fisi Comitato Provinciale Milano. Nella prova maschile Tanel ha vinto al fotofinish su Tommaso Dellagiacoma; tra le donne Elisa Sordello ha vinto davanti a Laura Colombo.

Importanti risultati hanno gratificato l’impegno di atleti affiliati alla Polisportiva Team Brianza: Andrea Biella ha vinto l’argento nella categoria U18, Andrea Arosio il bronzo nella M1; Marco Forzatti e Gabriele Biella hanno concluso la gara al quarto e al quinto posto nella M2; quinto posto di Angelica Mariani nella U18. Nei Master4, Daniele Zulian e Romeo Cesana (Sc.Lissone) si sono posizionati al sesto e settimo posto. Grande prestazione anche di Davide Maffeis argento nella M1 e che sta completando la preparazione per le gare invernali nello sci di fondo. Nelle gare giovanili di Coppa Italia, quarto Carlo Mariani (Allievi); quarta e settima Arianna e Sofia Forzatti (Ragazze) tutti Polisp.Team Brianza.