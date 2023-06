Lo skiroll disciplina sportiva sempre più popolare tra i giovani sbarca in Brianza: sabato 1 luglio a Lissone è in programma una prova di Coppa Italia Sprint (gare dalle 13) mentre domenica 2 luglio a Lazzate verranno assegnate le maglie di campione Italiano lunga distanza (il via è alle 9,30).

Skiroll: si assegnano titoli tricolori a Lissone e Lazzate, “coinvolti sul fronte organizzativo e agonistico”

“Dopo l’eccellente avvio di stagione, contraddistinto da risultati importanti cercheremo di riconfermarci nelle gare previste in Brianza nelle quali siamo coinvolti sia sul fronte organizzativo che agonistico, con una tappa della Coppa Italia Sprint a Lissone e con il Campionato Italiano a Lazzate, valevoli per il Trofeo Comitato Provinciale Fisi Milano – spiega Carlo Salvioni, presidente della sezione Sport Invernali della Polisp.Team Brianza Lissone – Tra l’altro grazie ai risultati ottenuti in gare disputate in Liguria ci siamo inseriti al quinto posto nella Classifica per Società.”

Skiroll: Camilla Crippa sempre protagonista

In particolare in una gara mass start in classico valevole per la Coppa Italia a Santo Stefano d’Aveto, ottima la prova di Camilla Crippa premiata con il 5° posto assoluto sui 7 km a soli 59″ dalla vincitrice Elisa Bolzan (Sc Orsago), con Valeria Pagani e Angelica Mariani classificate nell’ordine, al 12esimo e 15esimo posto. Crippa ha ottenuto anche il secondo posto nella cat. Giovani a 25″ dall’azzurra e Campionessa del Mondo Anna Maria Ghiddi. Negli U16 buona prova di Carlo Mariani, quarto sui 5 km e nella assoluta maschile (sui 10 km) importanti piazzamenti di Alessandro Biella sesto U 18; Gabriele Biella e Marco Forzatti rispettivamente 3° e 4° Cat.M2.

A Cicagna nella sprint valevole per il Campionato Italiano, ancora un’ottima prova di Camilla Crippa, che in un format a lei non congeniale ha ottenuto il 4° posto seguita all’ottavo posto, nella categoria Giovani da Angelica Mariani. Ottava posizione anche per Valeria Pagani ma nella categoria senior.