Skiroll: Camilla Crippa comincia gli allenamenti in azzurro

Dopo la composizione delle squadre nazionali di skiroll nelle quali è stata inserita anche Camilla Crippa e la parentesi nella Repubblica di San Marino quando il contingente azzurro ha svolto dei test e delle gare dimostrative, per l’atleta della Polisp.Team Brianza di Lissone è iniziata l’attività di preparazione in vista della stagione estiva. Infatti Camilla che quest’anno indosserà il body azzurro nelle gare di skiroll, domenica 26 maggio, ha preso parte all’allenamento della Squadra Regionale di Skiroll del Comitato Alpi Centrali sulla pista ciclistica del Brenno, nel comune di Costa Masnaga (LC). Per l’occasione erano presenti gli atleti dei tre gruppi Squadra Regionale, Osservati e Progetto Sviluppo. Per la squadra regionale Flavia (Under 20) e Stefano Epis (U18) della Goggi Bergamo; per la squadra Osservati Mariani Carlo (U 16) della Polisp.Brianza) e per la squadra “Progetto Sviluppo”, Luca e Mattia Di Gregorio U 16 (Com.Montana Valsassina), quindi le sorelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti (U 16) della Polisp.Brianza e Anna Piantoni (U 16) di Bergamo.

Skiroll: Camilla Crippa e le parole di Salvioni

“Quest’anno è stato creato il gruppo Osservati con due giovani della nostra società che la scorsa stagione si sono aggiudicati la Coppa Italia pur al primo anno da under 16. – spiega Carlo Salvioni presidente della sezione sport invernali della Polisp.Brianza – Il Progetto Sviluppo, è composto da altri giovani che si sono distinti in più occasioni”.

All’allenamento è intervenuto l’Istruttore Nazionale Luca Bortot, che ha seguito i ragazzi/e nella cura della tecnica e Furio Agradi di Triuggio, laureato in Scienze Motorie e laureando in fisioterapia.“E’ stata una mattinata intensa nella quale i giovani atleti hanno mostrato un grande impegno. – aggiunge Carlo Salvioni – Un grazie va all’amico Luca, che ha messo il suo tempo a disposizione dei nostri ragazzi ed agli amministratori del Comune di Costa Masnaga. In particolare al Sindaco Sabina Panzeri e all’assessore allo Sport Cristian Pozzi, per la loro disponibilità nel concederci l’autorizzazione ad utilizzare la struttura per l’allenamento”.