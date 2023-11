Serie D, tripletta del Caravaggio stende la Folgore Caratese

E’ durata soltanto un mese l’imbattibilità della Folgore Caratese costretta a segnare il passo sul campo del Caravaggio in una partita che per i ragazzi allenati da Simone Crippa rivestiva un particolare valenza ed era ritenuta di fondamentale importanza per recuperare alcune posizioni in classifica.

All’atto pratico la squadra di Simone Crippa non è scesa in campo e i ragazzi di Terletti ne hanno approfittato per conquistare l’intera posta in palio. Il punteggio finale rispecchia fedelmente la prestazione delle due squadre e soprattutto ha messo a nudo le carenze della Folgore Caratese. In questa trasferta hanno meritato la sufficienza il portiere Ravarelli che con alcuni interventi ha reso meno pesante il punteggio finale, quindi Chibsah, Penatti e Cavallini. Un momento negativo evidenziato anche dal “silenzio stampa” adottato dalla società.

Le reti del Caravaggio che presentava al centro dell’attacco l’esperto Doumbia (la scorsa stagione alla Pergolettese), portano la firma di due calciatori classe 2005: Gramignano, autore di una doppietta su assist d Doria e di Omar Ait Att (asssist di Doumbia).

Tredicesima giornata nel Girone B di Serie D vede quindi l’Arconatese continuare a correre. Gli oroblu hanno superato anche la Casatese al termine di una partita bellissima vinta grazie alle reti di Quaggio e Ferrandino (doppietta). Tiene il passo il Caldiero Terme, che supera il Brusaporto ora raggiunto dalla Varesina. Le Fenici con Marco Gasparri (ex attaccante del Seregno) espugnano Crema e si confermano in zona playoff. Non smette di correre il Legnano. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Gianluca Zattarin che superano la Castellanzese.

Il tabellino

CARAVAGGIO – FOLGORE CARATESE 3 – 0

Marcatori: Gramignoli al 34’ pt e al 32’ st; Ait Atti al 46’ st

Caravaggio (5-3-2): Pennesi; Ippolito, De Felice, Bernardini, Bertoni, Bettinelli, Gramignoli (dal 39’ st Pilenga), Bolis, Doumbia (dal 49’ st Bruno), Doria (dal 32’ st Ait Atti), Menegatti. A disposizione Ciancio, Premoli, Riva, Zeqiri, De Franceschi, Parietti. All. Terletti

Folgore Caratese (4-3-3): Ravarelli; Santambrogio, Gritti, Arpino, Cavallini; Chibsah (dal 18’ st Attah), Floridia (dal 45’ pt Silano), Confalonieri (dal 16’ pt Arduini); Panatti (dal 32’ st Corbo), Gaetani (dal 7’ st Kyeremateng), Scapuzzi. A disposizione Macchi, Marchi, Napolano, Ortelli. All. Crippa

Arbitro: Francesco Masi (sez. Pontedera)

Ammoniti: 48’ Arduini 67’ Panatti 79’ Kyeremateng

Recupero: 3’ pt; 4’ st